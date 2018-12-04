Локо-Банк по итогам девяти месяцев 2018 года получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей, что на 26,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные консолидированной промежуточной финансовой отчетности кредитной организации по МСФО.



Чистый процентный доход за девять месяцев 2018 года продемонстрировал рост на 10,8% по сравнению с показателем прошлого года и достиг 4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за три квартала текущего года вырос до 2,4 млрд рублей, увеличившись на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая процентная маржа составила 6,6% за девять месяцев 2018-го. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки сократились на 2,5%, до 0,7 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки за девять месяцев 2018 года вырос на 3,8% и составил 49,6 млрд рублей.



Активы банка за указанный период выросли на 10,6%, до 94,6 млрд рублей, в основном за счет увеличения объема активов, предназначенных для торговли. Средства на счетах клиентов практически не изменились и составили на 30 сентября 2018 года 60,3 млрд рублей.

Собственные средства банка за девять месяцев 2018 года увеличились на 5,2%, до 16,9 млрд рублей.

Показатель операционной эффективности (CTI) по результатам девяти месяцев 2018-го составил 61,3% и вырос на 11,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Коэффициент достаточности капитала по стандартам «Базеля» равен 23,7% на конец III квартала 2018 года и вырос на 3,3 п. п. по сравнению с показателем на конец 2017-го.

Операционный доход за девять месяцев 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла до 40,7% против 24,9% за девять месяцев 2017 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (NPL 90+) по итогам девяти месяцев 2018-го снизилась на 1,6 п. п. и составила 6%.

Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам трех кварталов текущего года составил 40,3 млрд рублей, увеличившись на 22,6%. «Рост кредитного портфеля является следствием увеличения входящего потока заявок кредитов по результатам масштабной рекламной кампании при неизменном уровне одобрения заявок и риск-аппетита. Высокое качество кредитного портфеля продолжает оставаться приоритетом для банка», — отмечается в релизе кредитной организации.