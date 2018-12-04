Банки будут формировать резервы по кредитам застройщикам, использующим счета эскроу, исходя из их кредитоспособности. Особый порядок формирования резервов по таким кредитам установлен в опубликованном на сайте ЦБ проекте указания регулятора, содержание которого приводит его пресс-служба.

Размер расчетного резерва зависит от уровня кредитоспособности заемщика, который определяется с помощью ряда критериев, установленных Банком России. Выделяются четыре уровня кредитоспособности: от высокого (расчетный резерв — от 1% до 5%) до слабого (расчетный резерв — от 35% до 100%).

Проект документа также содержит другие новации, в частности касающиеся оценки ссуд, предоставленных в целях выполнения государственного оборонного заказа, а также возможности включать в перечень обеспечения первой категории качества залог прав по договору банковского счета.



Комментарии по проекту данного нормативного акта ожидаются до 9 декабря 2018 года.