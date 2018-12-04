Уровень активного (на три четверти) внедрения российскими публичными обществами принципов кодекса корпоративного управления вырос в 2017 году на 26 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом — началом проведения исследования, при этом более чем в три раза сократилось количество обществ, соблюдающих менее половины принципов кодекса. Такие данные содержатся в обзоре практики корпоративного управления в российских публичных обществах, подготовленном Банком России.

ЦБ уже третий год публикует такой обзор. Как показывает исследование, за истекший период в два раза выросло число компаний, в которых уровень внедрения в практику корпоративного управления принципов кодекса превысил 75%. Таким образом, свыше 70% обществ из первого котировального списка соблюдают кодекс на 75% и более. Соответственно, более чем в три раза уменьшилась доля компаний с низким (меньше 50%) уровнем соблюдения принципов кодекса. Многие компании указывают, что дальнейшее внедрение принципов кодекса стоит у них на повестке дня.

Аргументация компаний, которые еще не успели или ввиду определенных обстоятельств пока не готовы внедрить принципы кодекса, также стала более качественной, указывает ЦБ. Внедрение кодекса осуществляется на основе принципа «выполняй или объясняй причины невыполнения».



В обзоре также представлена информация по результатам мониторинга годовых отчетов публичных обществ о внедрении ими рекомендаций кодекса. В некоторых случаях были выявлены расхождения с заявленной компанией самооценкой соблюдения принципов кодекса. Неточная, противоречивая информация, раскрытая в годовом отчете, может быть основанием для проверки ее достоверности, предупреждают в ЦБ.

