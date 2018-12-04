Банк России предлагает закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке , например в случае потери работы, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

«Мы посмотрели статистику, и в среднем граждане в силу семейных обстоятельств в возрасте до 30—35 лет стали гораздо чаще менять место работы. Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — сказал Швецов.

Если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил он. «Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — сообщил Швецов.

Ранее экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России выступил с инициативой законодательно закрепить право на реструктуризацию ипотечного кредита заемщика , оказавшегося в сложной жизненной ситуации.