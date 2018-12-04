Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным. При этом сохраняется неоднородность в динамике основных показателей производственной и инвестиционной активности, свидетельствуют данные материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

«Хотя в октябре отмечалась слабая динамика производства в ряде отраслей, она отчасти связана с действием временных факторов и не дает оснований для корректировки прогноза. Банк России сохраняет прогноз роста ВВП в текущем году на 1,5—2%», — говорится в комментарии.

В числе прочего там указывается, что инвестиционная активность в III квартале 2018 года, как и ожидалось, была достаточно высокой. Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 5,5% после 2,8% в предыдущем периоде, что отчасти связано с эффектом базы.



Среди позитивных тенденций октября Центробанк отмечает рост реальных доходов населения, продолжающийся в месячном выражении два месяца подряд. Также сохраняются умеренные темпы прироста реальных зарплат. Это будет продолжать оказывать поддержку потребительскому спросу, полагают в ЦБ.

