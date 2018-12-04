Банк России будет отслеживать, как корпоративные установки влияют на продажу финансовых и инвестиционных продуктов. Это позволит избежать мисселинга, то есть введения клиентов в заблуждение при совершении сделок, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«К сожалению, у нас значительная часть конфликта интересов в области поведенческого надзора порождается KPI, которые есть у продавцов таких финансовых продуктов. Вот это желание выполнить KPI, получить бонус — что абсолютно нормально — превалирует над здравым смыслом и над построением долгосрочных отношений с инвестором. Поэтому Банк России собирается заняться и элементами корпоративного управления совместно с саморегулируемыми организациями, посмотреть, а действительно ли поведенческая компонента выстроена в финансовых организациях таким образом, чтобы формировать долгосрочные отношения, или же все-таки финансовые показатели на конкретный год превалируют над всем остальным», — сообщил Швецов, выступая на XIV Международном РЕПО-форуме.

Он пояснил, что эта работа будет продолжаться на протяжении ближайших трех лет. В ноябре Банк России представил стратегию развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов.