Более 300 тысяч работников Сбербанка, а также сотрудники компаний экосистемы банка приглашены к участию во второй волне внутреннего акселератора Sber#Up, который будет проходить 2 раза в год, что обеспечит банку активную работу с новыми бизнес-идеями.

Обязательное условие для участия – готовый прототип или проработанная бизнес-идея проекта. Предпочтения будут отдаваться заявкам, MVP которых реализуем за 13 недель акселерации, говорится в сообщении кредитной организации.

Прием заявок продлится до 23 декабря. После этого эксперты банка выберут 35 команд, которые пройдут акселерацию. С командами будут работать приглашенные эксперты, каждый из которых обладает предпринимательским опытом. В финале состоится демо-день, на котором будут выбраны самые сильные команды. Организаторы предложат победителям одну из форм развития бизнес-идеи: создание стартапа с инвестициями Сбербанка или развитие проекта в одном из подразделений банка или его дочерней компании.