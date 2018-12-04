Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем. Об этом рассказал официальный представитель биржи.

По его словам, три компании в Москве и Ангарске — ООО «Квант», ООО «Темп», ООО «Гео» — отстранили от торгов бензином и дизелем за отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера. С 14 декабря они будут исключены из торговой системы. Еще две компании — ООО «Сибинтек» и ООО «Энергия» — получили предупреждения.

Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.

Одна из пострадавших — компания «Квант» — пожаловалась на действия биржи в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центробанк.