До конца года в закон о сборе биометрических данных будут внесены поправки, которые позволят дать послабления банкам с базовой лицензией. Об этом на XIV Международном РЕПО-форуме заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Речь идет о кредитных организациях с капиталом от 300 млн до 1 млрд рублей, получивших соответствующую лицензию.

«Скорее всего, до конца года примем закон, который не обязывает банки с базовой лицензией отчитываться по международным стандартам, ну и пропишем нормы, связанные с биометрией. Они будут не освобождать банки с базовой лицензией от использования соответствующего оборудования, а предоставят право Центральному банку, который мне сказал, что не будет на первых порах (наказывать. — Прим. Банки.ру). То есть мы дадим право Центральному банку определять правила работы с биометрическими данными, которые будут в том числе предусматривать освобождение от закупки оборудования соответствующими организациями», — отметил Аксаков.

«Мы договаривались не обременять их избыточной регуляторной нагрузкой», — согласился первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



Закон о биометрии вступил в силу 1 июля. Согласно документу, уже к концу года все кредитные организации должны обеспечить сбор данных и передачу в ЕБС в 20% своих отделений, а к концу 2019 года — в 100%. В ноябре Ассоциация российских банков обратилась к ЦБ с просьбой перенести сроки перехода на сбор биометрических данных клиентов. Тогда представители регулятора заявляли, что сроки переходного периода прописаны в законе и регулятор не может произвольно менять их.