Флагманский офис «Пресненский», расположенный на улице Пресненский Вал рядом с метро «Улица 1905 года», — современный банковский центр, который специализируется на обслуживании клиентов сегмента крупного бизнеса. Он оснащен передовым оборудованием и полностью отвечает самым высоким стандартам сервиса. Опытные операционные сотрудники, закрепленные за каждой организацией, готовы предоставить корпоративным клиентам оперативное решение всех вопросов и индивидуальное обслуживание. Просторный холл операционного зала, уютные переговорные комнаты, индивидуальный подход к клиентам, удобный кассовый узел — все это будет способствовать реализации основной стратегии филиальной сети Банка ЗЕНИТ, направленной на улучшение качества обслуживания.

Перевод организаций на расчётно-кассовое обслуживание в ДО «Пресненский» не потребует изменения банковских реквизитов, перечень оказываемых Банком услуг также не изменится.

«Мы меняем офис обслуживания корпоративных клиентов, чтобы качество сервиса стало еще выше. Обслуживание клиентов Московского региона будет централизовано в одном месте, и это станет драйвером роста качества, — прокомментировал Сергей Кулаковкин, руководитель блока корпоративного бизнеса Банка ЗЕНИТ. — Мы готовы предоставить организациям полный комплекс расчетно-кассового обслуживания, уделяя особое внимание скорости, надежности и удобству в проведении всех операций. Банк постоянно внедряет новые технологии для обслуживания корпоративных клиентов и расширяет спектр продуктов и услуг».

Адрес офиса — Пресненский Вал, 16к3.