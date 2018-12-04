Акция направлена на поддержку клиентов, осуществляющих расчеты в китайских юанях. Специальные условия действуют до 31 марта 2019 года.

По условиям акции, первый валютный счет в китайских юанях банк «Возрождение» открывает бесплатно. При этом клиенты получают в подарок открытие первого расчетного счета в рублях с подключением системы «Интернет-Клиент», изготовление и заверение копий документов, представленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, а также удостоверение карточки с образцами подписей и оттиском печати.

В рамках акции на льготных условиях предоставляются такие услуги, как валютно-обменные операции в рублях и юанях, клиентский перевод в юанях на счета в других банках и сервис агента валютного контроля по валютным операциям.