Мобильное приложение Банка Казани, построенное на платформе iSimpleBank 2.0, вошло в ТОП-3 лучших мобильных банков по версии «Markswebb» в категории Digital Оffice* по дистанционному решению основных пользовательских задач.
«ООО КБЭР «Банк Казани» вошел в ТОП-3 мобильных банков по версии аналитического агентства «Markswebb» в категории Digital Оffice* по дистанционному решению основных пользовательских задач.
В рамках исследования «Markswebb» проанализировало более 100 мобильных приложений 32 банков и финансовых компаний на мобильных платформах iOs и Android. «Банк Казани» занял третье место, оставив позади многие крупные федеральные банки и уступив только «Тинькофф Банку» и «Рокетбанку».
В рейтинге эффективности интернет-банков для частных лиц категории Daily Banking** «Банк Казани» занял 28 место в России по удобству и возможностям платежей.
В ежегодном отчете Markswebb Mobile Banking Rank-2018 по итогам всех исследований отмечено, что «Банк Казани» предоставляет клиентам все возможности открывать любые продукты онлайн, а также консультироваться и решать проблемы через чат в приложении***.
Благодаря полной «диджитализации» всех важных для клиентов операций, «Банк Казани» получает дополнительный фактор роста, оптимизируя расходы на поддержку, трудовые ресурсы и повышая лояльность потребителей услуг.
Отметим, это не первая победа «Банка Казани» в авторитетном российском конкурсе. В прошлом рейтинге «Markswebb» «Банк Казани» занял 6 место в таблице наиболее эффективных российских интернет-банков, став на тот момент единственным республиканским банком, когда-либо входившим в десятку сильнейших».
*Daily Banking (Ежедневный банкинг) — это все задачи и потребности, связанные с получением информации по продукту и совершение с его помощью разных платежных и переводных операций. Это история про удовлетворение базовых потребностей клиента: daily banking — неотъемлемая часть любого интернет-банка, без которой сервис вообще не имеет особого смысла.
**Digital Office (Цифровой офис) — это пользовательские задачи, которые исторически связаны с посещением офиса банка: закрытие и открытие продукта, получение справок, решение претензий и т.д. Концепция цифрового офиса предполагает, что решение этих задач переносится в цифровые каналы, и в конечном итоге клиент вообще прекращает взаимодействие с банком оффлайн. С точки зрения бизнеса это серьезная экономия на обслуживании клиентов и постепенное перетекание всех процессов в цифровые каналы.
***Данный сервис, созданный на базе программного продукта iQChannels, был разработан партнером iSimpleLab по консорциуму iCAM Group компанией iQStore. – примечание iSimpleLab.
Официальная новость Банка Казани по ссылке
О компании iSimpleLab:
iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.
ДБО iSimpleBank 2.0 — это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.
О компании iQstore:
i QStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.
Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.
Источник: iCAM Group
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