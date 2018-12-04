«ООО КБЭР «Банк Казани» вошел в ТОП-3 мобильных банков по версии аналитического агентства «Markswebb» в категории Digital Оffice* по дистанционному решению основных пользовательских задач.

В рамках исследования «Markswebb» проанализировало более 100 мобильных приложений 32 банков и финансовых компаний на мобильных платформах iOs и Android. «Банк Казани» занял третье место, оставив позади многие крупные федеральные банки и уступив только «Тинькофф Банку» и «Рокетбанку».

В рейтинге эффективности интернет-банков для частных лиц категории Daily Banking** «Банк Казани» занял 28 место в России по удобству и возможностям платежей.

В ежегодном отчете Markswebb Mobile Banking Rank-2018 по итогам всех исследований отмечено, что «Банк Казани» предоставляет клиентам все возможности открывать любые продукты онлайн, а также консультироваться и решать проблемы через чат в приложении***.

Благодаря полной «диджитализации» всех важных для клиентов операций, «Банк Казани» получает дополнительный фактор роста, оптимизируя расходы на поддержку, трудовые ресурсы и повышая лояльность потребителей услуг.

Отметим, это не первая победа «Банка Казани» в авторитетном российском конкурсе. В прошлом рейтинге «Markswebb» «Банк Казани» занял 6 место в таблице наиболее эффективных российских интернет-банков, став на тот момент единственным республиканским банком, когда-либо входившим в десятку сильнейших».

*Daily Banking (Ежедневный банкинг) — это все задачи и потребности, связанные с получением информации по продукту и совершение с его помощью разных платежных и переводных операций. Это история про удовлетворение базовых потребностей клиента: daily banking — неотъемлемая часть любого интернет-банка, без которой сервис вообще не имеет особого смысла.

**Digital Office (Цифровой офис) — это пользовательские задачи, которые исторически связаны с посещением офиса банка: закрытие и открытие продукта, получение справок, решение претензий и т.д. Концепция цифрового офиса предполагает, что решение этих задач переносится в цифровые каналы, и в конечном итоге клиент вообще прекращает взаимодействие с банком оффлайн. С точки зрения бизнеса это серьезная экономия на обслуживании клиентов и постепенное перетекание всех процессов в цифровые каналы.

***Данный сервис, созданный на базе программного продукта iQChannels, был разработан партнером iSimpleLab по консорциуму iCAM Group компанией iQStore . – примечание iSimpleLab.

Официальная новость Банка Казани по ссылке

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

О компании iQstore:



i QStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

Источник: iCAM Group