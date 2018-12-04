Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Объединенном Кредитном Банке (О. К. Банк, Ярославль, лицензия отозвана 25 мая 2018 года), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 780,451 млн рублей. Такие данные приводятся в сообщении АСВ.

Уточняется, что наибольшая часть недостачи — 761,707 млн рублей — приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных досье.

Недостача по статье «прочие активы» в размере 13,458 млн рублей представляет собой задолженность клиентов по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание, а также остатки по расчетам с контрагентами, не подтвержденные документально. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 3,237 млн, включая неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 1,372 млн, связана с фактическим отсутствие имущества. Недостача в размере 2,049 млн рублей представляет собой остатки на счетах в банках-корреспондентах и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документального подтверждения наличия денежных средств на счетах.



Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, банковская техника и оргтехника, бытовая техника) в количестве 1 953 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.