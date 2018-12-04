Агентство по страхованию вкладов с 5 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Русского Ипотечного Банка (Москва) и банка «Первомайский» (Краснодар), чьи лицензии были отозваны 23 ноября этого года. Соответствующие сообщения опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств Русского Ипотечного Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 7,3 млрд рублей могут обратиться порядка 12,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 150 вкладчиков со счетами для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются в сумму около 15,6 млн рублей). Страховое возмещение будет выплачиваться в 54 субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области — на сумму около 3 млрд рублей (за компенсациями могут обратиться порядка 5,3 тыс. вкладчиков), в Краснодарском крае — на 1,4 млрд (1,8 тыс. клиентов), в Калининградской области — на 1,3 млрд (1,7 тыс. человек), в Пермском крае — на 586 млн рублей (порядка 880 вкладчиков).

Вкладчики «Первомайского» (порядка 22,3 тыс. человек) могут обратиться за компенсациями на сумму около 6,1 млрд рублей, в том числе около 3 тыс. предпринимателей — за суммой в 435 млн. Страховое возмещение будет выплачиваться в субъектах РФ, где находились структурные подразделения банка, а также где проживали его вкладчики, в том числе в Краснодарском крае — на 5,7 млрд рублей (20,6 тыс. человек), в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе — на 56,2 млн (порядка 600 вкладчиков).

В течение не менее чем одного года прием заявлений и иных необходимых документов и выплата страхового возмещения будут осуществляться через банки-агенты: для Русского Ипотечного Банка это Сбербанк (см. список подразделений , доступных для получения выплат), а для «Первомайского» — РНКБ в Крыму, включая Севастополь, и Сбербанк во всех остальных регионах (см. список доступных офисов ). После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения либо будут продолжены через банки-агенты, либо их будет производить само АСВ до дня завершения ликвидационных процедур — агентство уведомит об этом дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитано в рублях по курсу Банка России на 23 ноября 2018 года.

