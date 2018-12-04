Московский городской суд отменил арест имущества совладельца рухнувшей строительной корпорации Urban Group Андрея Пучкова, пишет «Коммерсант».

Обеспечительные меры на счета и объекты недвижимости бизнесмена, включая его загородный особняк, были наложены Савеловским райсудом в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого и является Андрей Пучков. С жалобой на арест имущества Пучкова обратилась его адвокат Наталья Котеночкина. Она посчитала арестное решение Савеловского райсуда незаконным «ввиду несоответствия его выводов фактическим обстоятельствам дела». Также адвокат обратила внимание апелляционной инстанции горсуда на «существенное нарушение» Савеловским судом уголовно-процессуального права.

Мотивируя эти выводы, защита акцентировала внимание Мосгорсуда на том, что райсуд в своем постановлении не указал срок, на который вводятся обеспечительные меры, и даже не мотивировал свое решение, в котором не содержится даже ссылок на статью УПК, на основании которой налагался арест на имущество Пучкова (согласно законодательству, это ст. 115 УПК).

Издание отмечает, что обжалованное решение райсуда было принято в отсутствие представителей, которые не были уведомлены и узнали о нем лишь спустя несколько дней уже от следователя Следственного комитета России (СКР), ведущего расследование.

Мосгорсуд счел доводы Котеночкиной обоснованными. Адвокат надеется теперь, что и другие постановления Савеловского райсуда по этому делу будут пересмотрены. В ближайшее время райсуд должен повторно рассмотреть вопрос о наложении ареста на активы бизнесмена, с помощью которых следствие рассчитывает компенсировать ущерб, нанесенный клиентам Urban Group.

Уголовное дело в отношении совладельца крупнейшего застройщика Подмосковья было возбуждено СКР 6 июня 2018 года. Следователь вынес постановление о привлечении Пучкова в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ за злоупотребление полномочиями. На следующий день обвиняемого объявили в федеральный, а 27 июля 2018 года и в международный розыск (Андрей Пучков находится за границей). Постановлением Савеловского районного суда от 1 августа Пучков был заочно арестован , а 3 августа тот же райсуд наложил арест уже на имущество бизнесмена. До апреля этого года фигурант расследования был гендиректором Urban Group, но покинул свой пост «из-за расхождения взглядов на развитие бизнеса» со вторым совладельцем компании Александром Долгиным. А спустя несколько месяцев строительная корпорация, которая долгие годы считалась крупнейшим застройщиком Подмосковья, рухнула, и теперь на достройку всех ее объектов потребуется выделение более 70 млрд рублей.

