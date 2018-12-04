Нефтяной рынок заменил налоговый период и сейчас выступает хорошей поддержкой для рубля, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«На глобальном рынке Форекс доллар торгуется ко всем основным валютам в минусе. Для меня это означает, что рублевые пары откроются снижением. Укрепление рубля будет незначительным, поскольку цена на нефть остается ниже вчерашнего максимума. Если она превысит уровень 62,58 доллара за бочку, то продолжит движение в направлении 63,45 доллара за баррель, в этом случае по паре доллар/рубль стоит ожидать падения ниже 66 рублей, до 65,50 рубля за доллар США. Для пары евро/рубль поддержками и целями выступают уровни 75,20 рубля и 74,65 рубля за единицу европейской валюты», - прогнозирует эксперт.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, рубль сегодня с утра может продолжить укрепление к доллару и евро. Таким образом, на сегодня ожидается 66-67 рублей за доллар США и 75-76 рублей за евро.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив.

«Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 рублей за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает рублю шанс возобновить попытки уйти ниже отметки 66. Однако не следует забывать, что на российскую валюту сильно давит неопределенность с характером новых санкций по «делу Скрипаля», поэтому перспектив роста рубля ниже 65 мы пока не видим. Короткие позиции по паре «доллар-рубль» мы рекомендуем через ночь не переносить, дабы не попасть на утренний негативный гэп после возможного прояснения вопроса по санкциям», - комментирует Антонов.