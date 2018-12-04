Маркетплейс, который позволит россиянам получить дистанционный доступ к финансовым продуктам, будет запущен в феврале 2019 года, как и планировалось. Об этом на XIV Международном РЕПО-форуме заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее РБК сообщило, что онлайн-платформа не будет запущена в срок — 15 февраля. По данным издания, ключевой законопроект «О регулировании электронных платформ» до сих пор находится на стадии обсуждения и не внесен в парламент. По словам Аксакова, документ уже доработан.

«Дней десять назад мы обсудили все развилки, которые необходимо учесть, и сейчас те, кто участвует в дискуссии, полностью договорились о том, что должно быть в документе, они работают. И я рассчитываю, что на следующей неделе мы внесем законопроект по регулированию электронных площадок, и у нас два месяца, мы спокойно укладываемся, чтобы закон принять. В этой работе участвуют и Минфин, и ЦБ, и Росфинмониторинг, все заинтересованные структуры, в том числе рынок, у нас проблем с прохождением закона в Госдуме не будет», — утверждает глава комитета Госдумы по финрынку.

Ранее директор департамента развития финансового рынка ЦБ Елена Чайковская не исключала, что из-за законодательных сложностей проект может не стартовать в феврале. «Февраль — это, наверное, амбициозно, назовем это первым кварталом 2019 года», — отмечала Чайковская.

Также 3 декабря первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщал, что запуск маркетплейса идет «по плану».