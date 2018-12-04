• Конфискация имущества оказалась убыточной для государства. Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата (СП). «Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы на хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации — 180 миллионов рублей, за первое полугодие 2018 года — 62 миллиона и 64 миллиона рублей соответственно», — оценили в СП. Силовые ведомства и депутаты, настойчиво продвигавшие идею использования конфискации имущества в качестве наказания по массе уголовных статей, явно рассчитывали на другой эффект.



• Совокупный объем задолженности россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России. Это значение превышает предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года, указывают эксперты. Структура кредитов населению за последние десять лет изменилась: долги по валютным кредитам почти исчезли, и доля рублевых кредитов составляет 99,3%. По данным Банка России, совокупный долг россиян по кредитам на 1 июня 2018 года составлял 13,5 трлн рублей.

• Министерство обороны России продемонстрирует 6 декабря новый армейский банкомат на колесах . Банкомат на шасси автомобиля «КамАЗ» позволит военнослужащим снимать деньги в полевых условиях. В Минобороны пояснили, что комплекс состоит из устройства для выдачи наличных (его экран выведен наружу кузова), мобильного офиса с кассовой зоной, а также станции спутниковой связи и радиостанции. Броня «КамАЗа» обеспечивает сохранность денег в критических ситуациях. Комплекс предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры.

• Юристы президента выступили против увеличения выплат по ОСАГО . Эксперты государственно-правового управления президента (ГПУ, проводит правовую экспертизу) дали отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки к закону об ОСАГО. Минфин предлагал ввести несколько типов полисов с разными лимитами выплат. В дополнение к нынешним 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей — жизни и здоровью поправки вводили полисы с максимальной выплатой 1 млн и 2 млн рублей. Оформить такой полис можно будет с согласия страховщика, гласили поправки. Основная часть замечаний от ГПУ касается идеи о разных лимитах выплат: если закон позволяет страховщику и автовладельцу не заключать какой-то договор (например, с повышенным лимитом), то считать его публичным нельзя, а обязательный договор должен быть публичным.