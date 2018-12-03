Криптовалютная биржа BitTrade анонсировала закрытие своей трейдинговой платформы и предстоящий перезапуск в составе Huobi Group. При этом BitTrade прекращает сотрудничество с прежним поставщиком трейдинговой инфраструктуры Bitbank Corp.

При этом криптобиржа не будет осуществлять перенос активов клиентов. Это пользователям придется сделать самостоятельно в соответствии с предоставленной инструкцией.

Как сообщает ForkLog , новая платформа станет доступна по адресу huobi.co.jp и будет поддерживать все криптовалюты, представленные в настоящий момент на Bittrade: BTC, bitcoin cash, XRP, monacoin, ethereum и litecoin. Регистрация на новой платформе может открыться с 10 декабря. Прием депозитов и запуск торгов назначены на 8 января 2019 года.

Прием депозитов в криптовалютах и фиате будет остановлен 14 декабря, а осуществление трансакций станет недоступно 27 декабря. Старые аккаунты будут закрыты 18 января.