Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд рублей. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.

«Закредитованность сектора очень существенная. Она возникла не за один год, ведь ставка привлечения кредитных средств была 10%, 11%, 12%. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — рассказал Борисов.

По его словам, нужно проводить реструктуризацию долговых обязательств, перекредитовываться под более льготные условия.

«Тогда и средств господдержки понадобится меньше», — отметил вице-премьер.

В качестве источника более дешевых кредитов для оборонных предприятий Борисов надеется увидеть опорный банк оборонной промышленности. «Как зампреда правительства, отвечающего за развитие ОПК, меня опорный банк интересует в первую очередь в качестве источника более дешевых кредитов для оборонных предприятий», — сказал он.

19 января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк (ПСБ) в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Таким образом, ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом.