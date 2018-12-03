Российский рынок остается привлекательным для инвесторов, поэтому в 2019 году вполне возможен приток инвестиций в страну. Такой прогноз дал в интервью Банки.ру главный исполнительный директор «ВТБ Капитала» Владимир Потапов.

«Обычно развивающиеся рынки в поздней стадии цикла, которую мы сейчас наблюдаем, ведут себя довольно хорошо, поэтому я не удивлюсь, что в следующем году мы увидим притоки на них. При этом российский рынок акций остается одним из самых привлекательных по дивидендной доходности», — пояснил Потапов.

По данным Московской биржи, в ноябре доля иностранных инвесторов в операциях с российскими акциями составляла 48%, в облигациях — 15%. Показатель не сокращается, несмотря на санкции, отмечал тогда представитель торговой площадки.

В ближайшие годы наиболее привлекательными для нерезидентов будут российские акции, считает Владимир Потапов.

«Я уверен, что через два-три года все, кто инвестирует сейчас в российские акции деньги, заработают. Для этого есть долгосрочные тренды и фундаментальная стоимость», — заявил главный исполнительный директор «ВТБ Капитала».

