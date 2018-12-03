Вице-президент по экономике и планированию НК «ЛУКОЙЛ» Геннадий Федотов приобрел акции компании на 18,705 млн рублей, говорится в сообщении компании. Менеджер приобрел на Московской бирже 4 тыс. акций. В результате его доля акций в компании выросла до 0,0133% с 0,0127%.

«ЛУКОЙЛ» объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до 3 млрд долларов. Завершить программу выкупа акций планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что «ЛУКОЙЛ» сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Ранее «ЛУКОЙЛ» завершил приобретение и погашение 100,563 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 750 млн. Акции были приобретены в рамках публичной оферты по цене 3 949 рублей за штуку на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 24 августа 2018 года об уменьшении уставного капитала путем приобретения 11,82% казначейских акций.