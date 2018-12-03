Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует в целях защиты криптовалютных инвесторов представить новые правила регулирования сфера первичных предложений монет (ICO).

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на Cointelegraph, все организаторы ICO должны будут быть зарегистрированы в FSA.

В новых законопроектах агентства будут пересмотрены правила работы бирж, платежных сервисов и других поставщиков финансовых инструментов.

Также агентство в целях лучшей защиты частных инвесторов от потенциально мошеннических проектов, проводимых за пределами Японии, намерено лимитировать их инвестиции в ICO.