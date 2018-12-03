В инвестиционном портфеле россиян 60% приходится на облигации. Об этом рассказал в интервью Банки.ру главный исполнительный директор «ВТБ Капитала» Владимир Потапов.

«Среди притоков от физлиц порядка 20% приходится на российские акции , примерно по 30% — на российские еврооблигации и рублевые облигации и 20% — на различные зарубежные инструменты, акции, ETF и тому подобное. Если посмотреть на массовую розницу, здесь в первую очередь есть спрос на российские акции: оборот по ним в десять раз превосходит оборот по облигациям. В сегменте премиальных клиентов спрос смещается в сторону консервативных инструментов (операций с валютой и еврооблигациями). Надо понимать, что клиенты, которые приходят на фондовый рынок, уже хранят средства в депозитах и рассматривают инвестиции как часть своих сбережений, на которых они могут заработать», — отметил Потапов.

Оценка опирается на данные о пользователях приложения «ВТБ Мои инвестиции», которое было запущено летом 2018 года. Сервисом пользуются более 30 тыс. клиентов, оборот по сделкам превышает 300 млрд рублей.

По словам Потапова, средний объем вложений от одного инвестора сейчас достигает 1 млн рублей.

«Довольно сложно оценивать средний чек, так как у нас есть клиенты, которые инвестируют тысячу рублей, а другие — сотни миллионов долларов. Но в целом чек довольно крупный пока — это порядка 1 миллиона рублей, и он примерно совпадает со средним чеком, с которым люди инвестируют в фонды», — пояснил главный исполнительный директор «ВТБ Капитала».

