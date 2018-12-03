РНКБ предоставил бесплатный беспроводной доступ к Интернету для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Бесплатный доступ к Интернету в клиентских залах банка могут получить владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств. Для подключения к Интернету нужно пройти авторизацию — в этом вам поможет любой сотрудник офиса», — говорится в сообщении банка.

В настоящее время Wi-Fi можно воспользоваться в 158 операционных офисах банка, уточняют в финучреждении.

«При реализации подключения обеспечивается высокая скорость передачи данных при одновременном подключении большого количества пользователей», — отмечают в РНКБ.

По данным кредитной организации, ежедневно услугой пользуются более 25% посетителей офисов банка.