Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве предъявило обвинение четверым гражданам в осуществлении незаконной банковской деятельности (статья 172 Уголовного кодекса РФ) на территории столицы. Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что в период с 2016 по 2018 год соучастники, используя в противоправных целях ряд подконтрольных организаций с признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции, в частности осуществляли открытие и ведение банковских счетов; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, на территории Москвы.



За указанный период злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 58 млн рублей, уточняют в полиции.