Временная администрацияМосковского Вексельного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования финансового состояния банка выявила операции, направленные на преднамеренное банкротство финучреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.



«Временная администрация по управлению АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО), назначенная приказом Банка России от 17 августа 2018 года № ОД-2150 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на преднамеренное банкротство банка путем приобретения низколиквидных ценных бумаг», — отмечается в релизе.

По данному поводу регулятор уже обратился в правоохранительные органы.



В ноябре Арбитражный суд Москвы признал банк несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.