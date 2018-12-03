Благодаря этому к концу третьего квартала 2018 года число зарплатных клиентов банка в столице Башкирии на 11,5% превысило показатель годичной давности.

В течение года в УБРиР пришли такие крупные муниципальные учреждения, как «Стерлитамакская городская больница №3» и МБУ «Управление пожарной охраны городского округа города Уфа Республики Башкортостан», а также уфимское представительство федеральной частной компании. Для госучреждений банк выпускает карты платежной системы «Мир».

«Преимуществом для клиентов, подключившихся к платежной системе «Мир», является возможность использовать кешбэк до 25%, – рассказал заместитель директора филиала УБРиР в Республике Башкортостан Владимир Исадыков. – А рост числа зарплатных проектов банка свидетельствует о перераспределении клиентов среди крупных игроков финансового рынка. Если раньше бизнес подключался почти только к банкам из топ-10, то теперь компании идут в туда, где ему предлагают индивидуальные и выгодные условия. Не секрет, что коммерческие банки имеют возможность быть более гибкими и лояльными к своим клиентам».

Уверенный рост числа зарплатных проектов эксперты УБРиР связывают с персональным подходом к формированию условий при подключении зарплатных клиентов. С работодателя не взимается комиссия за перечисление заработной платы, не требуется открытие счета, подключение и выпуск банковских карт бесплатны, а также есть возможность перечислять заработную плату в интернет-банке для юрлиц в несколько кликов.