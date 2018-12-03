Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили из Соединенных Штатов.

В своем микроблоге в Twitter он отметил, что сейчас пошлины составляют 40%.

Весной этого года между Пекином и Вашингтоном началась торговая война: с начала апреля США вводили торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство Вашингтона вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 млрд долларов в пользу Пекина.

На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп договорились наладить отношения между странам и не вводить новые пошлины с января, а также обсудить отмену введенных ранее.