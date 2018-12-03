Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества пяти контролировавших банк «Ренессанс» лиц на сумму 7,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявитель, как отметил суд, не представил доказательства, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Требование об аресте имущества бывших руководителей организации было заявлено АСВ в рамках иска о взыскании с них этой суммы.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка «Ренессанс» ранее было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и неплатежеспособным физическим лицам. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также АСВ выявило случаи безвозмездного отчуждения ценных бумаг и денежных средств, причинившие банку ущерб и повлекшие за собой невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства, как считает агентство, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.