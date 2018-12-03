Арбитражный суд РТ удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» о признании шести кредитных договоров, заключенных с ПАО «Татфондбанк», от 2 декабря 2016 года недействительными сделками.

Так, сообщает TatCenter , суд отказал включить в реестр требований «ТФБ Финанс» 3,2 млрд рублей долга (2,9 млрд рублей основного долга по кредиту, 177 млн рублей процентов и 196,8 млн рублей неустойки).

Как отмечается в сообщении суда, определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения.