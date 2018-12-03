«Средний чек» за оплату мобильной связи в России за год вырос на 26%, до 289 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Яндекс.Деньги».



В исследовании учитывались платежи за прошедшие десять месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, совершенные онлайн через сайт и приложение «Яндекс.Денег», а также операции, которые проходили через платежное решение «Яндекс.Касса».

«В 2018 году россияне стали больше тратить на сотовую связь. В целом по России средний чек за эту услугу увеличился за год на 26% — до 289 рублей. Если смотреть по городам, то в Москве этот показатель вырос слабее — на 20%. Несмотря на это, сегодня он больше, чем в целом по стране, — 374 рубля», — сказано в исследовании. Сильнее всего средний платеж за мобильную связь увеличился в Новосибирске — на 111%, до 475 рублей. Самый маленький «средний чек» за сотовую связь, по данным компании, в Уфе — 172 рубля.

Россияне стали больше тратить и на домашний Интернет. За год средний платеж за эту услугу увеличился на 9% — до 538 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос в Ростове-на-Дону — на 37% (до 578 рублей). Больше всего за Интернет платят жители Красноярска — в среднем по 868 рублей.

В то же время заметно сократились траты россиян на платное телевидение. В этой категории средний платеж стал меньше за год на 62% и составил 1 035 рублей. Больше всего на телевидение расходуют в среднем за раз жители Перми — 1 291 рубль. Сильнее всего траты на платное телевидение сократились у москвичей — на 71%, до 1 086 рублей.