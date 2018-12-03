Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги Бинбанка. Его долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента находились на уровне «В+/В», по ним на момент отзыва был «позитивный» прогноз, уточняется в сообщении агентства.

Также отозван рейтинг старшего выпуска необеспеченных долговых обязательств Бинбанка, находившийся на уровне «В+».



«Рейтинги были отозваны по просьбе Бинбанка в связи с ожидаемым слиянием с банком «ФК Открытие» (нет рейтинга), — поясняют в S&P. — К банку «ФК Открытие» перейдут все имущественные и прочие права, а также обязательства Бинбанка».