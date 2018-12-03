Депозиты клиентов в 2019 году останутся основным источником финансирования для банков РФ, говорится в обзоре международного рейтингового агентства S&P, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Внутренние депозиты останутся основным источником финансирования банковского сектора. Их стабильность будет зависеть от темпов восстановления макроэкономических показателей и степени уязвимости от новых санкций», — следует из отчета Outlook For Global Banks 2019.

Агентство отмечает, что зарубежные санкции значительно ограничивают потоки капитала и возможность банков занимать средства за рубежом. «Структурный дефицит долгосрочного финансирования наряду с экономическими санкциями и слабым уровнем уверенности на рынке будут по-прежнему влиять на профили финансирования российских банков», — пишет S&P.

Эксперты агентства считают, что пока внутренние рынки капитала банков РФ остаются «неразвитыми», а слабая доступность внешних рынков продолжает ограничивать возможности получения долгосрочного финансирования банками страны и их заемщиками.