Банк России обсуждал с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание «канала коммуникации» для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля, сообщили Reuters три источника на финансовом рынке.

Инициатива сообщать об объемах будущих сделок Центробанку вызвала обеспокоенность на рынке, поскольку сделки между банком и его клиентом обычно не разглашаются. По словам источников, участвующих в переговорах, игроки противятся этому.

Центральный банк и совместный совет по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и ACI Russia работают над кодексом добросовестного поведения для участников валютного рынка, целью которого является повышение эффективности работы рынка и приведение практик торговли игроков в соответствие с международным опытом.

Российская версия глобального валютного кодекса уже готова, сейчас идет дискуссия — все ли участники валютного рынка должны к нему присоединиться, будет ли вестись реестр игроков, подписавших кодекс, в свою очередь ЦБ в рамках дискуссии пытался расширить сферы своего контроля и продавливал идею об отслеживании предстоящих крупных валютных сделок, сообщают источники.

Эта идея возникла, когда представители Банка России и участники рынка на очередной встрече обсуждали случай с трейдером HSBC.

Бывший руководитель HSBC Holdings Plc Марк Джонсон был приговорен американскими властями к двум годам лишения свободы за разработку и использование схемы, в которой трейдер выполнял серию сделок на валютном рынке в преддверии клиентского поручения, чтобы получить прибыль — манипулирование ценой, известное как front-running. В июне Джонсон был освобожден под залог. Поскольку участники российского рынка работают сейчас над FX кодексом, они проанализировали этот случай с точки зрения этики и нарушения принципов кодекса, а также обсудили как складывается российская практика, сказал источник в банковских кругах.

Другой источник, близкий к переговорам между ЦБ и НФА, сказал, что идея создать некий reporting line с регулятором о предстоящих сделках обсуждалась и еще будет обсуждаться, окончательного решения пока не принято. «Решение вероятно только не раньше следующего года», — сказал источник, близкий к переговорам.

Третий источник, знакомый с переговорами, подтвердил, что ЦБ и НФА обсуждали перспективы создания такого механизма. «Мы просто договорились еще раз обсудить этот вопрос», — сказал он.