Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обновило правила для участников ICO-кампаний.

Как сообщает ForkLog , организатор ICO должен получить лицензию на предоставление услуг на рынках капитала. Те, кто предоставляет финансовые рекомендации в отношении ICO-токенов, обязаны получить лицензию финансового советника. В свою очередь биржам, которые торгуют монетами, необходимо пройти проверку от MAS.

В обновленных правилах говорится, что если токен не является ценной бумагой, ему все равно может потребоваться лицензия, которая подтверждает его соответветствие с AML- и CFT-правилам. В документе MAS рассматривает 11 гипотетических обстоятельств, определяющих классификацию токена.

Кроме того, участники ICO обязаны сообщать о людях, нарушающих AML- и CFT-правила, и несут за это юридическую ответственность.