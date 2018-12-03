Все три ключевых участника ICO-кампаний обязаны предпринять меры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обновило правила для участников ICO-кампаний.
Как сообщает ForkLog, организатор ICO должен получить лицензию на предоставление услуг на рынках капитала. Те, кто предоставляет финансовые рекомендации в отношении ICO-токенов, обязаны получить лицензию финансового советника. В свою очередь биржам, которые торгуют монетами, необходимо пройти проверку от MAS.
В обновленных правилах говорится, что если токен не является ценной бумагой, ему все равно может потребоваться лицензия, которая подтверждает его соответветствие с AML- и CFT-правилам. В документе MAS рассматривает 11 гипотетических обстоятельств, определяющих классификацию токена.
Кроме того, участники ICO обязаны сообщать о людях, нарушающих AML- и CFT-правила, и несут за это юридическую ответственность.
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