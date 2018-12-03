Счетная палата РФ планирует в 2019 году проанализировать эффективность управления государственными акционерными компаниями и компаниями с госучастием в части дивидендной политики.

«В проекте плана на следующий год у нас стоит большое контрольное экспертно-аналитическое мероприятие в части анализа эффективности управления государственными акционерными компаниями и компаниями с государственным участием в части дивидендной политики», — сообщил в понедельник на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.

«И побегу немножко вперед, чтобы не повторяться, и ФГУПы тоже мы отдельно будем исследовать. Это тоже будет отдельное мероприятие», — добавил аудитор.