Компания Samsung Electronics, Газпромбанк и группа компаний ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации для разработки инновационных решений для финансового сегмента.

Сотрудничество будет направлено на совместные проекты в следующих направлениях: предоставление мобильных устройств и специализированных решений Samsung и их адаптация к требованиям Банка; взаимодействие в рамках разработки инновационных технологий для розничной торговли, участие сотрудников Газпромбанка в программах корпоративной лояльности Samsung.

Как говорится в сообщении Samsung , компании планируют реализовывать совместные образовательные инициативы и проекты по направлениям Интернет вещей, «Умный банк» и биометрические технологии.

Также Samsung и ЦРТ договорились о совместной разработке решений для крупного бизнеса, построенного на продуктах двух компаний.