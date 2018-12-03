И хотя, официально праздник День банковского работника пока не внесен в календарь, но отмечается сотрудниками банковской сферы всех уровней. Ведь профессия банкира одна из самых нервных на рынке. Как же вам без праздника?



Банковская система — островок стабильности в нашем непредсказуемом мире. А мы — компания «ПрограмБанк» — один из столпов устойчивости для банков и банкиров.



Компания «ПрограмБанк» реализовала сотни банковских проектов в самых разных финансовых учреждениях России, причём среди них и лидеры рынка, и небольшие банки, некоммерческие кредитные организации и микрофинансовые компании.



От всей души поздравляем всех сотрудников банковской сферы, независимо от должности и статуса, пола и возраста с заслуженным профессиональным праздником!



Желаем всем финансового благополучия лояльных клиентов и стабильной внешней среды!

Пусть работа приносит удовольствие и энтузиазм, а жизнь — счастье, радость и оптимизм!

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 29 лет.

По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « Програмбанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании — Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк