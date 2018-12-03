Большинство россиян (75%) считают самой важной характеристикой идеального работодателя высокую зарплату, 63% — хороший социальный пакет. Об этом свидетельствуют данные исследования НАФИ, с которыми ознакомилась «Российская газета».



Согласно опросу, стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% опрошенных, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45%.

По мнению 29% участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе, а профессиональный рост и возможность обучения сотрудников играют роль для 25% и 24% респондентов соответственно.