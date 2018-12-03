«Рокетбанк» с 1 декабря скорректировал тарифы по картам.

Теперь тариф «Все включено» переименован в «Открытый космос» . Комиссия за обслуживание карты по этому тарифу составляет 290 рублей в месяц. Она не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 тыс. рублей и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 тыс. рублей за предыдущий календарный месяц. Плата за обслуживание карты по тарифу «Уютный космос» не взимается.

Комиссия за снятие наличных денежных средств в любых банкоматах мира не взимается при снятии до 150 тыс. рублей в месяц по тарифу «Уютный космос» и до 300 тыс. рублей в месяц по тарифу «Открытый космос». При снятии свыше указанных сумм она составит 1,5%, минимум 50 рублей.

Как и прежде, по картам предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере 5,5% годовых. Держателям также начисляются бонусные «рокетрубли» в размере до 10% за покупки в «любимых» заведениях и 1% от стоимости любых других покупок. Бонусы можно потратить на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 тыс. рублей.

«Возможность бесплатного обслуживания, снятия без комиссии денежных средств в любых банкоматах, а также сохранение условий начисления процентов на остаток и бонусов за покупки делают карты более привлекательными», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Также пересмотрены условия перевода средств с использованием карт «Рокетбанка».

По тарифу «Уютный космос» доступны бесплатные переводы на карты других банков на сумму до 30 тыс. рублей в месяц. Кроме того, если раньше можно было совершать до пяти переводов по реквизитам без комиссии, то теперь предусмотрены бесплатные переводы на сумму до 1 млн рублей и фиксированная комиссия в 50 рублей за каждый перевод свыше лимита.

При этом появилось новое ограничение: пополнять карту бесплатно можно переводом с другой карты или через банкоматы банка «Открытие» и Московского Кредитного Банка на сумму до 300 тыс. рублей. «Любые операции с участием других банков всегда были и будут для нас платными. Снятие наличных в банкоматах по всему миру, переводы на карты других банков, пополнение карт «Рокета» — банк платит за эти операции, даже если у клиента бесплатный тариф. Нам пришлось пойти на компромисс и ввести ограничение на сумму бесплатного пополнения, чтобы сделать тарифы максимально выгодными для клиентов. При этом абсолютное большинство наших клиентов новый лимит в 300 тысяч рублей даже не затронет. Кроме того, бесплатно пополнить карту на большие суммы всегда можно по реквизитам», — поясняет директор по маркетингу «Рокетбанка» Василий Хозяинов.

По тарифу «Открытый космос» бесплатно переводить на карты других банков можно до 100 тыс. рублей в месяц. При этом если раньше на платном тарифе было десять бесплатных переводов в месяц по реквизитам и комиссия составляла 1,5% начиная с 11-го, то теперь лимитов по таким операциям для пользователей карты нет никаких.



Если клиент захочет получать зарплату на карту «Рокетбанка», то лимит бесплатных снятий увеличится до 300 тыс. рублей в месяц на бесплатном тарифе и до 600 тыс. — на платном.

