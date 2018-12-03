В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Речь идет об аттестации, проведенной по правилам, действовавшим до января 2014 года, пишет «Российская газета».



По законодательству, если аттестация выявила вредные и опасные условия труда на предприятии, оно должно платить дополнительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), а работникам в этом случае положена досрочная пенсия. Однако такая процедура, как аттестация, перестала существовать несколько лет назад. На ее место пришел новый механизм — специальная оценка. Итоги аттестации действовали еще пять лет, а к 2019 году их срок истекает.

Как пояснили изданию в Минтруде России, федеральным законом от 3 декабря 2012 года введены дополнительные страховые тарифы в ПФР для работодателей, имеющих рабочие места с вредными условиями труда, занятость в которых дает работникам право на досрочный выход на пенсию в соответствии со Списками № 1 и № 2. Этим же федеральным законом предусмотрена возможность освобождения работодателей от дополнительных взносов по дополнительным страховым тарифам в ПФР по результатам проведения специальной оценки условий труда, порядок которой устанавливается отдельным федеральным законом.



«Поскольку аттестация рабочих мест по условиям труда не дает работодателям возможности освобождения от дополнительных взносов по дополнительным страховым тарифам в Пенсионный фонд, Минтрудом был разработан Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», подписанный президентом 30 декабря 2013 года. Он определяет порядок проведения спецоценки условий труда», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что предприятия, которые провели аттестацию до 2014 года, могли после этого провести и спецоценку условий труда. И если спецоценка показала лучшие результаты, чем аттестация, то решение о назначении досрочной пенсии может быть изменено.