Эксперты сравнивали кредиты с фиксированной ставкой, без обеспечения, на сумму 150 тыс. рублей для физических лиц, которые впервые обращаются в банк. Также условием рейтинга было то, что заемщик не должен быть зарплатным или корпоративным клиентом и не иметь положительной кредитной истории в этом банке. Из рейтинга были исключены программы кредитования бюджетников и пенсионеров. Рейтинг составил финансовый портал Казани «Финансист».

Перечисленным характеристикам соответствуют 39 банков в Казани. Кредитные организации были распределены в рейтинге по сумме набранных баллов, которые начислялись по критериям: процентная ставка, срок кредита, список требуемых документов, наличие трудового стажа, достоверность информации.

Согласно данным портала «Финансист», средняя процентная ставка по потребительским кредитам в Казани составляет 18,27% годовых. 17 банков предлагают ставку ниже среднего показателя, еще в шести финансовых организациях ставка примерно равна среднему значению, а в 16 банках ставка – выше среднего. В УБРиР процентная ставка по кредитам с выбранными условиями составляет от 11,99 до 19,5% годовых.

Срок кредита до 60 месяцев предлагает большинство рассмотренных банков – 26. На 36 месяцев можно оформить кредит только в трех банках, а с максимально возможным сроком, до 84 месяцев, можно оформить кредит в 10 банках, в том числе в УБРиР.

Оформить потребительский кредит только по паспорту можно лишь в трех банках. В 14 финансовых учреждениях требуется паспорт плюс еще один документ, а в остальных 22 участниках рейтинга нужен паспорт плюс два документа. В УБРиР для оформления потребительского кредита до 150 тыс. рублей потребуется только паспорт и справка о доходах.

Наличие трудового стажа у заемщика в трех банках не имеет значения. В девяти банках заемщик должен иметь стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев. В 27 кредитных организациях необходим трудовой стаж в три-четыре месяца. В УБРиР минимальный трудовой стаж заемщика – три месяца.