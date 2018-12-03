Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что борьба с бедностью — один из важнейших приоритетов властей и похвалил правительство за поддержание экономической стабильности во враждебных условиях.

«Действительно, бедность есть. Она то снижается, то чуть-чуть увеличивается, но борьба с бедностью — это постоянная составная часть приоритетов правительства и президента [России Владимира] Путина», — заявил представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО. На его взгляд, проблему бедности можно решить лишь «поступательно, планомерно в исторической перспективе». «Здесь главное — обеспечить стабильность и исключить резкие обвалы в экономике, что удается делать нашему правительству в плане макроэкономики», — подчеркнул Песков. Он отметил, что «стабильность обеспечивается несмотря на достаточно враждебную мировую экономическую и политическую обстановку».

Говоря о решении проблемы бедности в РФ, Песков призвал не связывать напрямую цены на нефть с доходами населения. «Мы живем в самой большой стране мира, в которой чудовищно маленькое население, которая прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии, прошла через развал Советского Союза», — напомнил он, добавив, что «негативные тенденции в демографии еще давлеют над нами». По словам Пескова, эти демографические ямы «преследуют нас, идут по синусоиде и будут идти дальше». Поэтому, по словам Пескова, государству приходится тратить значительные ресурсы на исправление демографической ситуации.

Он указал, что еще одна существенная статья расходов — инфраструктура, которая требует постоянного развития. «Помимо этого, государство, чтобы сохранить и обеспечить свой суверенитет, должно защищать свои национальные интересы, должно заниматься обороной — это тоже очень дорогое удовольствие. Не каждая страна может себе его позволить, но наша страна не может без этого», — уверен представитель Кремля.

«Государство выполняет огромное количество функций, несмотря на это оно даже в самые сложные времена выполняет социальные обязательства, это является одним из важнейших приоритетов президента Путина», — заверил пресс-секретарь главы государства.