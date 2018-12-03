Глава муниципального бюро Пекина по финансам пообещал выпустить декларацию о рисках для тех, кто рекламирует и эмитирует STO-токены.
В юрисдикции Пекина предложения security-токенов находятся вне закона, заявил глава Пекинского муниципального бюро финансов Хоа Сювен и постоветовал участвовать в STO, только когда правительство их легализует.
«Я выпущу декларацию о рисках для тех, кто рекламирует и эмитирует STO-токены в Пекине. Я советую участвовать в STO, только когда правительство их легализует», – сообщил Сювен.
STO схожи с первичными размещениями монет (ICO), в рамках которых компании привлекают капитал, продавая инвесторам токены, поясняет Ttrcoin. Однако STO также позволяют держателям токенов получать долю от прибыли компании, чей бизнес основан на соответствующем криптовалютном активе.
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