В юрисдикции Пекина предложения security-токенов находятся вне закона, заявил глава Пекинского муниципального бюро финансов Хоа Сювен и постоветовал участвовать в STO, только когда правительство их легализует.

«Я выпущу декларацию о рисках для тех, кто рекламирует и эмитирует STO-токены в Пекине. Я советую участвовать в STO, только когда правительство их легализует», – сообщил Сювен.

STO схожи с первичными размещениями монет (ICO), в рамках которых компании привлекают капитал, продавая инвесторам токены, поясняет Ttrcoin . Однако STO также позволяют держателям токенов получать долю от прибыли компании, чей бизнес основан на соответствующем криптовалютном активе.