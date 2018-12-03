Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АО «Открытие Холдинг», бывшего основного акционера банка «ФК Открытие», проходящего в настоящее время санацию, о незаконности переуступки Агентством по страхованию вкладов (АСВ) прав требования к истцу на 28 млрд рублей банку «Траст», в связи с отказом от иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«У нас отказ от иска», — сказал представитель истца. Никакой дополнительной информации он не сообщил.

Как ранее пояснил представитель «Открытие Холдинга» в суде, в 2014 году истец был выбран инвестором первой санации «Траста», и на эти цели он получил заем от АСВ в размере 28 млрд рублей. Эту же сумму истец в качестве займа передал банку «Траст» на улучшение ликвидности.

В мае 2018 года «Открытие Холдинг» одновременно получил уведомление от банка «Траст» о прекращении его обязательств перед истцом и от банка «Рост» о том, что АСВ передало ему права требования по договору займа между АСВ и холдингом на 28 млрд рублей. В своем иске, поступившем в арбитраж в июне, «Открытие Холдинг» требовал признать недействительным заключенный в апреле 2018 года договор, по которому АСВ уступило банку «Рост» (в настоящее время присоединен к «Трасту») права требования к «Открытие Холдингу».

В пресс-службе «Открытие Холдинга» ранее назвали действия АСВ недобросовестными и ущемляющими его интересы, поскольку у холдинга списали его права на 28 млрд рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму. Ответчики — АСВ и «Траст» — иск не признали. Представитель АСВ заявил, что не понимает, в чем именно состоит нарушение прав истца.

По словам представителя «Траста», после утверждения ЦБ 14 марта нового плана санации этого банка его капитал был снижен до 1 рубля, дополнительную эмиссию акций выкупил Центробанк, а обязательства «Траста» перед прежними акционерами в соответствии с нормами закона о банкротстве прекратились. Как отметил представитель «Траста», риски при санации несет, в том числе, и инвестор, истец «по сути, не справился с санацией», при этом он имел право оспорить прекращение обязательств «Траста» перед ним, если с этим не согласен.

На базе «Траста» в России создается Банк непрофильных активов (БНА), который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. До конца текущего года он должен консолидировать активы на 2,1—2,2 трлн рублей. Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк «ФК Открытие» (2% акций), и РФПИ (1% акций).