Оператор фискальных данных OFD.ru провел интеграцию своей системы электронного документооборота «ЭДО.Поток» с единым оператором системы маркировки и прослеживаемости товаров с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Система выделяет из всего потока документов сведения о маркированном товаре и по завершении документооборота между продавцом и покупателем, направляет данные в ЦРПТ, подтверждая факт перехода прав собственности, говорится в сообщении OFD.ru.

Таким образом, компания, подключаясь к ЭДО и ОФД от OFD.ru, входит в процесс жизненного цикла маркированного товара, получая доступ к полной информации с момента производства товара до конечной продажи.

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, система «Честный знак» повысит прозрачность рынка, защитит потребителей и легальный бизнес, поможет бороться с нелегальным оборотом продукции.