Компания Tencent обнаружила уязвимость в блокчейне NEO, воспользовавшись которой хакеры могут похищать токены из электронных кошельков пользователей.

Основатель криптовалюты Эрик Жанг подтвердил информацию, но пояснил, что средства рядовых клиентов находятся в безопасности, так как для эксплуатации бага в клиенте NEO-CLI должна быть активирована функция RPC, сообщает РБК .

Если клиент вручную не менял конфигурацию программы, риски потери средств, связанные с этой уязвимостью, исключены. Криптовалюта остальных пользователей находится под угрозой, им предложили обновить конфигурацию по умолчанию до последней доступной версии ПО и вручную изменить адрес кошелька.