Исследователи Израильской фирмы Check Point Software Technologies утверждают, что обнаружили новый вид скрытого майнера, который способен «развиваться». Он находит на компьютере жертвы более старые версии программы, заменяя их на актуальные, хотя ранее основной функцией зловреда была только добыча криптовалюты Monero.

По словам экспертов, такой подход позволяет избежать обнаружения ПО антивирусами. При этом текущий масштаб атак огромен - от Мексики до Индии, от Норвегии до Израиля, сообщает ForkLog .

Программа нацелена преимущественно на сервера Microsoft, включая IIS\SQL. Скрытый майнер использует для своих нужд до 100% мощности процессора жертвы. Для сохранения секретности используется приватный майнинговый пул.