НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» в декабре получит новое название — НПФ «Открытие». Это случится после завершения юридических процедур, связанных с государственной регистрацией изменений в устав, в случае одобрения решения Банком России, уточняется в сообщении негосударственного пенсионного фонда.

«Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы «Открытие», которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС» к НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». В результате пенсионный бизнес полностью интегрируется в банковскую группу и будет позиционироваться в качестве универсального партнера по корпоративному пенсионному обеспечению не только для предприятий нефтяной и энергетической отраслей, но и для компаний различных секторов экономики. Розничные клиенты нашего банка смогут получить набор финансовых продуктов в единой линейке с одноименным названием», — комментирует президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

В фонде подчеркивают, что смена наименования не затрагивает интересы застрахованных лиц, участников и вкладчиков и не требует от клиентов перезаключения договоров и других дополнительных действий, а также не затронет реализацию действующих клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях-вкладчиках.

Предполагается запуск обновленного официального сайта фонда и личного кабинета.



По данным на 30 сентября 2018 года, количество клиентов фонда (застрахованных лиц и участников) превышает 7,9 млн человек, общий объем активов под управлением составляет порядка 570 млрд рублей. Более 600 предприятий реализуют совместно с фондом программы корпоративного пенсионного обеспечения. Доля объединенного НПФ составляет более 19% в сегменте обязательного пенсионного страхования и порядка 6% в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения.